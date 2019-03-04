Трое жителей Прикамья вошли в число финалистов "Лидеров России"

Определены 300 финалистов конкурса "Лидеры России". 269 из них получили этот статус по результату окружных полуфиналов, ещё 31 человек – фигуранты "листа ожидания", в котором ранее был пермяк Олег Скачёв, который вместе со Снежанной Кирпилёвой и Павлом Шевченко вошёл от Прикамья в шорт-лист первенства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

На встрече с полуфиналистами прошлогоднего конкурса губернатор Прикамья Максим Решетников отметил заинтересованность региона в перспективных кадрах. Важная роль в поиске лидеров отводится кадровым конкурсам федерального и регионального уровней. От Приволжского федерального округа в финал вышли 39 участников, в том числе из Нижегородской области — девять, Республики Башкортостан — семь, Самарской области — шесть, Республики Татарстан — четыре, из Пермского края и Саратовской области — по трое, из Пензенской области — двое, из Республик Марий Эл, Мордовия, Чувашской Республики, Оренбургской и Ульяновской областей — по одному.

Финал конкурса "Лидеры России" пройдет в Сочи 13-17 марта. По его итогам будут определены 100 победителей проекта. В прошлом году Пермский край в финале конкурса представляли также трое жителей региона.