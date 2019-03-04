Пушков назвал "новой элиткой" оскандалившегося чиновника Роскосмоса

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал скандал с участием чиновника Роскосмоса. Как передает корреспондент Накануне.RU, сенатор назвал его "новой элиткой".

Напомним, сотрудник госкорпорации Роскосмос Станислав Жарков назвал жителей хрущевок "скотобазой". Дискуссия на тему московской реновации разгорелась под одним из постов в Facebook. Жарков выразил мнение, что люди, которые из хрущевок переедут в новые дома, "засрут" их за пару лет. Высказывание вызвало критику пользователей соцсети, но вместо извинений от Жаркова посыпались оскорбления.

Как заметил Алексей Пушков, со "скотобазой" чиновник Роскосмоса вызвал громкий скандал.

"Недавно еще один представитель "новой элитки", считавший себя избранной расой, вылетел из Росгеологии с позиции первого зама", - написал сенатор в своем Твиттере.

По его мнению, сотрудник Роскосмоса "имеет все шансы пойти по его стопам".

Напомним, в январе своего поста лишился замглавы Росгеологии Руслан Горринг. Причиной увольнения топ-менеджера стало появившееся в соцсетях видео с его участием. На записи мужчина, очень похожий на Горринга, нецензурно выражаясь, рассказывал о своей работе и сексуальных отношениях с сотрудницами компании.