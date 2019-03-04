04 Марта 2019
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Происшествия За рубежом

В Великобритании скончался вокалист группы The Prodigy Кит Флинт

Вокалист легендарной британской группы The Prodigy Кит Флинт скончался в возрасте 49 лет. По данным газета Sun музыканта нашли мертвым в его доме в городке Грейт-Данмоу (графство Эссекс). 

Полиция сообщила о трагическом событии, но не уточнила причину смерти артиста. Сообщается только, что обстоятельства его кончины не были криминальными. 

The Prodigy были родоначальниками электронной музыки как в Великобритании, так и в мировом масштабе. Рейв-сцену они начали покорять с синглов "Firestarter" и "Breathe" в 1996 году и записали в дальнейшем шесть альбомов, неизменно занимавших первое место чартов. 

Флинт стал культовой фигурой британской музыки, отличаясь от коллег очень энергичными живыми выступлениями, знаменитыми безумными прическами и татуировками. 

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В Великобритании скончался вокалист группы The Prodigy Кит Флинт

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Теги: The Prodigy, Кит Флинт, биография



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Развитие сюжета:

Ранее 04.03.2019 15:19 Мск Полиция: вокалист The Prodigy умер своей естественной смертью

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