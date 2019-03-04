В Великобритании скончался вокалист группы The Prodigy Кит Флинт

Вокалист легендарной британской группы The Prodigy Кит Флинт скончался в возрасте 49 лет. По данным газета Sun музыканта нашли мертвым в его доме в городке Грейт-Данмоу (графство Эссекс).

Полиция сообщила о трагическом событии, но не уточнила причину смерти артиста. Сообщается только, что обстоятельства его кончины не были криминальными.

The Prodigy были родоначальниками электронной музыки как в Великобритании, так и в мировом масштабе. Рейв-сцену они начали покорять с синглов "Firestarter" и "Breathe" в 1996 году и записали в дальнейшем шесть альбомов, неизменно занимавших первое место чартов.

Флинт стал культовой фигурой британской музыки, отличаясь от коллег очень энергичными живыми выступлениями, знаменитыми безумными прическами и татуировками.