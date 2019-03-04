В суши-баре в Оренбургской области отравились 35 человек

В Оренбургской области 35 человек отравились блюдами суши-бара, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Инцидент произошел в одном из суши-баров города Гая. Дело расследуется по статье "производство, хранение или перевозка в целях сбыта, либо сбыт товаров и продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Так, в период с 27 февраля по 1 марта 2019 года более 20 местных жителей в возрасте от 18 до 40 лет, в том числе семеро несовершеннолетних детей в возрасте от 5 до 13 лет, обратились за медпомощью после пищевого отравления в суши-баре.

"В настоящее время в городскую больницу поступило с отравлением 35 человек, их них 24 доставлены - госпитализировано, 11- отпущено домой на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.