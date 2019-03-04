В Челябинске в УФАС пожаловались на необоснованный рост цен на авиабилеты в Симферополь

Житель Челябинска пожаловался в УФАС на необоснованный рост цен на авиабилеты в Симферополь на летний период, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

УФАС проверит экономическую обоснованность установленных цен. Уже направлены запросы в адрес авиаперевозчика.

Также в адрес ПАО "Аэрофлот" направлен запрос информации о причинах увеличения среднего тарифа эконом-класса по направлениям "Челябинск – Москва – Челябинск" и "Челябинск – Санкт-Петербург Челябинск".