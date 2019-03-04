04 Марта 2019
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90-е возвращаются: В Воронеже задержали банду, вымогавшую деньги у бизнесменов

В Воронеже полицейскими совместно с Росгвардией и ФСБ задержана группировка преступников, которые подозреваются в вымогательстве денег у предпринимателей.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Воронежской области, всего задержано восемь человек, им от 24 до 48 лет.

Возбуждено уголовное дело о вымогательстве, рэкетирам грозит до 7 лет лишения свободы.

Установлено, что они на протяжении года вымогали деньги у местных предпринимателей за криминальное покровительство. В случае отказа угрожали повреждением имущества и физической расправой.

Местные СМИ пишут, что главой воронежской банды оказался известный криминальный авторитет по кличке Чалый.

В прошлом году в Пермском крае были задержаны участники банды известных в регионе авторитетов Вячеслава Костромитина и Леодин Чуруто. Они подозреваются в вымогательстве. В ходе задержания у них изъяты долговые расписки, оружие и боеприпасы.

Следователи предполагают, что мужчины занимались вымогательством в Перми, а также в Удмуртии и других регионах. В 90-х группировка занималась незаконным оборотом оружия и рэкетом.

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90-е возвращаются: В Воронеже задержали банду, вымогавшую деньги у бизнесменов

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Теги: воронеж, банда, рэкет, бизнесмены



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