04 Марта 2019
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Общество Тюменская область

В Тюменской области к 8 марта можно купить "полезный подарок" – приставку для цифрового телевидения

Жительницы Тюменской области могут получить на 8 марта приставку для цифрового телевидения. "Полезный подарок" будет весьма кстати – с 15 апреля регион полностью переходит на цифровое вещание, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального правительства.
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Презенты стоимостью от 900 руб. можно приобрести в ритейлах электронной техники. Вскоре приставки появятся в отделениях "Почты России". Задать все интересующие вопросы можно по номеру "горячей линии" 8-800-234-35-22.

Специалисты колл-цента проинформируют о мерах социальной поддержки отдельных категорий тюменцев, о данных мониторинга наличия в организациях торговли оборудования для приема цифрового телевидения, а также о волонтерской помощи. Звонок по России бесплатный, горячая линия работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 19.00, в субботу с 8.00 до 16.00, в остальное время — голосовое меню.

Полезный подарок цифровая приставка(2019)|Фото: admtyumen.ru

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В Тюменской области к 8 марта можно купить "полезный подарок" – приставку для цифрового телевидения

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Теги: приставка, цифровое телевидение, подарок к 8 марта



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