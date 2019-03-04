04 Марта 2019
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Звезда против: Сергей Зверев вышел на одиночный пикет к Кремлю

55-летний Сергей Зверев, певец и стилист, вышел на одиночный пикет на Красную площадь. Судя по плакатам у него в руках, протестовала звезда против строительства завода по розливу воды для Китая на Байкале.

"Я против строительства заводов по розливу воды на Озере Байкал!!! А вы против??? Хватит уничтожать природу!!!" – написал Зверев в Instagram под фото с плакатами на фоне Кремля.

Байкал – не просто далекое и красивое озеро для Зверева. Он родился в Бурятии и некоторое время жил недалеко от Иркутска, правда, в возрасте шести лет переехал с матерью в Казахстан.

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На прошлой неделе стало известно, что строительство завода проверит прокуратура. Стройка ведётся на основании необходимых разрешений, однако правомерность заключений экологической экспертизы вызывает вопросы уже сейчас.

В Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре в ответе на запрос Накануне.RU ответили, что перед строительством объекта было получено и положительное заключение государственной экологической экспертизы, и разрешение на строительство от администрации Култукского городского поселения.

В ходе проверки будет устанавливаться законность заключения экспертизы, также сотрудники надзорного ведомства проанализируют документы, давшие основания для прав собственности и аренды.

В прокуратуре отмечают, что в полном объёме не была дана оценка возможному воздействию объекта на окружающую среду. В заключении экспертизы отсутствуют полные и объективные данные о потенциальном влиянии на водные объекты, почвы, животный и растительный мир. Кроме того, непосредственно на месте строительства останавливаются в сезон миграции перелётные птицы.

К проверке привлечены научные работники, а также целый ряд государственных органов, среди которых Байкальское межрегиональное управление Росприроднадзора, Управление Росреестра по Иркутской области и Управление Роспотребнадзора по Иркутской области.

Напомним, петиция против строительства объекта собрала уже более 600 тыс. подписей. Активисты "Экозащиты 365" на днях собрали в Иркутске пресс-конференцию, где рассказали о предстоящем всероссийском митинге под лозунгом "Спаси Байкал". Мероприятие ориентировочно запланировано на 23 марта.

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Звезда против: Сергей Зверев вышел на одиночный пикет к Кремлю

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Теги: сергей зверев, строительство завода на байкале, экология, одиночный пикет



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