04 Марта 2019
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Политика Центральный ФО В России Москва

Глава Минэкономразвития РФ хотел бы поработать президентом страны

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин рассказал, что ему было бы интересно поработать на посту президента России.

По словам министра, он "и на своем месте еще многого не сделал".

"Поэтому могу рассуждать только абстрактно. Работа президента любому управленцу точно была бы интересна с точки зрения сути и содержания", - цитирует Орешкина "Коммерсант".

чиновник, часы, депутат, бюрократия(2018)|Фото: Накануне.RU

По его словам, "главное - есть ли польза для страны и людей". Также министр добавил, что, по его мнению, работа президента "абсолютно чудовищна с точки зрения нагрузки".

Напомним, недавно Орешкин заявил, что в прогнозе Минэкономразвития до 2036 года и бюджетном прогнозе Минфина дальнейшее повышение пенсионного возраста не предусматривается на долгосрочную перспективу.

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Глава Минэкономразвития РФ хотел бы поработать президентом страны

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Теги: Орешкин, президент, министр



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