В Зауралье снег с крыши здания прокуратуры убрали струей из пожарной машины

В Катайске работники прокуратуры придумали интересный способ очистки крыши здания районного отдела от снега.

К зданию ведомства пригнали пожарную машину, включили струю и направили ее на кровлю. Снег кубарем повалился с козырька, однако всю снежную массу убрать не удалось.

В группе "В Кургане | LIVE" пользователи активно обсуждают данный инцидент. По мнению Александра, этот способ вовсе не новый.

"Так демонстрантов разгоняют, какая же она [технология] новая?" - отметил мужчина.

Пользователь под ником Михаил Сергеевич написал: "Сейчас снег утяжелят, и она (крыша - прим.) вовнутрь сложится".

Михаил отметил: "Снег убрали не полностью, теперь на крыше лежит огромная глыба льда".