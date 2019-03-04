04 Марта 2019
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Политика В России

Эксперт объяснил снижение влияния Кремля на жизнь в России

Самыми влиятельными институтами власти в России остаются президент, армия и ФСБ, но их роль за последние два года снизилась. Такой вывод следует из итогов всероссийского опроса, проведённого Левада-центром.

Исследование социологов касалось общественной роли различных институтов, их влиятельность респонденты оценивали по пятибалльной шкале: от 1 ("практически никакая роль") до 5 ("очень большая").

По мнению респондентов, с января 2017 года оценка роли президента снизилась с 4,7 до 4,2 балла, однако и с этим результатом глава государства как институт власти остаётся самым влиятельным. В тройку лидеров по-прежнему входят армия (с неизменной оценкой 4,1 балла) и ФСБ (снижение за два года с 4,1 до 3,8 балла).

Далее идут президентская администрация (снижение с 4 до 3,6), правительство (с 3,8 до 3,6), олигархи и банкиры (с 3,7 до 3,6), СМИ (стабильные 3,5 балла).

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин связывает снижение влияния Кремля (президента и его администрации) в первую очередь с непопулярной пенсионной реформой, поданной как инициатива федерального правительства, но воспринятой гражданами и как действия главы государства.

"Упал рейтинг и у "Единой России", и у правительства, и президента, – сказал Накануне.RU политолог. – Президент попытался отыграть ситуацию, превратив техническое решение [о повышении пенсионного возраста] в полноценную пенсионную реформу – ведь никому не нравится нынешняя пенсия. Поэтому падение есть, но есть и тренд к возвращению Владимира Владимировича Путина на хорошие рейтинговые позиции".

По мнению эксперта, главе государства придётся основательно поработать над выполнением национальных проектов и "майских" указов, чтобы вернуть политическое доверие и оправдать ожидания народа.

"Худшие рейтинговые позиции у правительства, лучшие, несмотря на снижение, остаются у силовиков, что связано с внешними угрозами, а также с тем, что запрос на политическую стабильность в обществе есть, – констатировал политолог. – Именно поэтому протестные настроения растут, а сами уличные протесты – нет, хотя ситуация взрывоопасная, даже опаснее, чем в 2011 году [достаточно вспомнить митинги на Болотной площади в Москве]".

митинг, площадь революции, болотная площадь, москва,10.12.2011(2011)|Фото: Накануне.RU

Отметим, что у остальных институтов также наблюдается небольшое падение (суды, полиция, губернаторы, обе палаты парламента, директора крупных предприятий, церковь). В тройку самых невлиятельных институтов, по мнению россиян, вошли политические партии (2,9), НКО (2,5) и профсоюзы (2,0).

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Эксперт объяснил снижение влияния Кремля на жизнь в России

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Теги: Левада-центр, социология, президент, армия, ФСБ



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