В Кремле до конца дня ждут конкретных решений по проблеме "китовой тюрьмы"

В Кремле до конца понедельника ждут информации от министерств, курирующих вопрос так называемой "китовой тюрьмы" в Приморье.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что проводятся разные совещания по этому вопросу, передает "Интерфакс".

По его словам, в Кремле "обратили внимание" на то, что уже 4 марта, однако "результата нет". Напомним, Владимир Путин поручил Минприроды совместно с Минсельхозом до 1 марта определить дальнейшую судьбу млекопитающих.

В феврале министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин пообещал, что в ближайшее время животные будут спасены.

Напомним, в прошлом году в Охотском море около сотни морских млекопитающих поймали для дальнейшей продажи в иностранные зоопарки и дельфинариумы. По данным зоозащитников, сейчас животные содержатся в ужасных условиях в вольерах.

По заключениям специалистов, их необходимо выпустить в естественную среду обитания "после предварительной адаптации".

Ранее прокуратура и СКР возбудили уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". ФСБ завела административные дела на компании, которые являются организаторами "китовой тюрьмы".