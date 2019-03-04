На Южном Урале суд приговорил к длительным тюремным срокам двух наркосбытчиков

В Коркино осудили наркосбытчиков, которые в мае прошлого года были задержаны сотрудниками ФСБ.

У них тогда изъяли около 170 г метадона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Этот методон купила безработная местная жительница. Она продала его уже другому человеку, который также собирался реализовать его по уже более высокой цене.

Покупатель и продавец не стали встречаться лично, наркотики были спрятаны в специальный тайник на кладбище Коркино.

"Суд приговорил наркосбытчиков к наказанию в виде лишения свободы сроком на 13 лет в колонии особого режима и 10 лет в колонии строгого режима. Кроме того, оба должны заплатить штраф по 100 тыс. руб", - отметили в ведомстве.