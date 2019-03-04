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Общество Пермский край

Пермские общественники нашли евроремонт в ДК "Телта", который начали сносить

Глава прикамского отделения "Сути времени" Павел Гурьянов обнаружил свежий евроремонт в "приговорённом" к сносу доме культуры "Телта", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"3 марта после пикета против пенсионной "реформы" я шёл мимо дворца культуры и увидел, что вокруг него стали ставить забор. Демонтированы часть окон на третьем этаже. Если заглянуть внутрь, то можно увидеть, что подтверждаются слова бывшего директора ДК Павла Курносова, который заявил, что второй-третий этаж полностью отремонтированы, причём дорого", - заявил Накануне.RU Гурьянов.

Там, в частности, установлены стеклянные двери.

"Находящееся в прекрасном состоянии здание демонтируют, уничтожая ремонт, который сделан за большие бюджетные средства. Любопытно, что местным журналистам показывали только подвал и трещину в стене, которые не являются несущими, а все шикарные отделки под дворец бракосочетаний не показали. Теперь всё это сносят", - сказал Гурьянов.

ДК Телта забор(2019)|Фото: Павел Гурьянов

ДК Телта евроремонт(2019)|Фото: Павел Гурьянов

ДК Телта евроремонт(2019)|Фото: Павел Гурьянов

Как сообщало Накануне.RU, ранее художественный руководитель театра "У Моста", заслуженный артист РФ Сергей Федотов и народный артист России Александр Калягин обратились к губернатору края Максиму Решетникову. Они попросили передать театру здание ДК Телефонного завода, поскольку в "Телте" есть большой театральный зал на 600 мест, и в нем можно оборудовать еще три сцены и зрительных зала. Однако в региональном министерстве культуры сообщили, что здание находится в аварийном состоянии и непригодно для работы театра, поскольку правое крыло разрушается на уровне фундамента. Власти Пермского края объявили аукцион на снос здания. Максимальная цена контракта – 13,6 млн руб. Гурьянов обратился в прокуратуру. Он просит проверить, законен ли снос дома культуры Телефонного завода.

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Пермские общественники нашли евроремонт в ДК "Телта", который начали сносить

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Теги: ДК Телта, Павел Гурьянов, снос, евроремонт



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