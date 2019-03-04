В Челябинске территорию Каштакского бора увеличат на 218 гектаров

Территория памятника природы Каштакский бор в Металлургическом районе Челябинска увеличится на 218,2 гектара, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

По словам Бориса Дубровского, с такой просьбой к властям неоднократно обращались жители. Кроме того, бор необходимо защитить от вырубок и будущих застроек.

"Это потребует определенных изменений и действий со стороны администрации города Челябинска. Владимир Алексеевич (Елистратов), прошу Вас совместно с министерством экологии области эту тему тщательно отработать, в том числе по тому земельному участку, который сейчас находится в границах поселка Каштак", – поручил губернатор.

В 2019 году в Каштакском бору планируется высадить 5 тыс. саженцев сосны, а также ликвидировать незаконные проезды для автомобилистов.

Добавим, что ранее была увеличена площадь Челябинского городского бора на 60 га.

Напомним, В Челябинске к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году планируется изменить внешний вид Каштакского и Челябинского боров. Будет проведена системная работа по благоустройству: разработаны горельники на значительных площадях, проводится уборка мусора, в том числе бытового, устанавливаются беседки.