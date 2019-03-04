04 Марта 2019
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Армия и ВПК За рубежом

Катар пока не принял решения о закупке С-400 у России

Катар ведет переговоры с Россией о закупке зенитных ракетных систем С-400. Решение еще не принято, заявил глава МИД эмирата Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Россия рассмотрит заявки катарской стороны на поставки российских вооружений, когда таковые поступят, передает "Интерфакс".

Ранее СМИ сообщали, что минимум 13 иностранных государств выражали заинтересованность в приобретении у России зенитных ракетных систем С-400.

В числе этих стран Катар, Алжир, Марокко, Египет, Вьетнам, Ирак и Саудовская Аравия. При этом их не пугают возможные санкции со стороны США.

В октябре Индия стала третьим зарубежным покупателем"Триумфов" после Китая и Турции. Военный эксперт заявлял, что от позиции КНР будет зависеть отношение к санкциям и со стороны других стран, закупающих российские вооружения.

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Катар пока не принял решения о закупке С-400 у России

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Теги: катар, с-400, россия



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