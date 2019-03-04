04 Марта 2019
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Общество Свердловская область

Для Универсиады-2023 в Екатеринбурге надо построить ещё пять спортивных сооружений

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что ждёт Екатеринбург, если он выиграет проведение Универсиады. Глава региона сообщил в своём Instagram, что в Екатеринбурге надо построить ещё пять спортивных сооружений, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Соревнования должны будут пройти на 18 спортивных сооружениях, из которых 13 уже построены, а еще пять появятся в ближайшие годы. Это Арена УГМК, центр художественной гимнастики, дворец самбо, теннисный центр и дворец водных видов спорта", - пишет Куйвашев.

Он также добавил, что в случае успеха заявки город примет 200 тыс. гостей из 150 стран-участниц, в том числе 12 тыс. спортсменов.

В городе предстоит построить современную деревню Универсиады и усовершенствовать новые транспортные узлы и развязки. На подготовку планируется выделить около 20 млрд руб. Большая часть средств должна поступить из федерального бюджета.

"Эти деньги не просто создадут новую инфраструктуру, но и придадут импульс экономике Свердловской области, ускорят экономический рост в регионе", - считает губернатор.

Окончательно решение будет принято в июле 2019 года на заседании исполкома FISU в Неаполе.

Напомним, что в программу летних универсиад входят 15 обязательных видов спорта - это бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, лёгкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование и художественная гимнастика. В рамках Универсиады-2023 планируется разыграть 244 комплекта медалей.

Екатеринбург подал заявку на проведение Универсиады-2023 еще летом 2018 года. Мэрия считает, что у города высокие шансы на победу, к тому же, "это будет хорошим подарком городу к 300-летию".

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Для Универсиады-2023 в Екатеринбурге надо построить ещё пять спортивных сооружений

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Теги: Владимир Путин, Универсиада, Екатеринбург, Евгений Куйвашев



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