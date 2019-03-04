"Главное - навести порядок в экономике". Режиссер Бортко подтвердил свое намерение участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга

Режиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко подтвердил свое намерение участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга от КПРФ, передает корреспондент Накануне.RU.

"Очень рад, что партия сделала столь решительный шаг и выдвинула мою кандидатуру на эту должность, оказав мне тем самым великую честь", - заявил он в комментарии Накануне.RU.

Напомним, 2 марта отделение КПРФ в Санкт-Петербурге предложило выдвинуть режиссера Владимира Бортко в качестве кандидата на выборы губернатора северной столицы.

"Если выйти из дома и пройтись по улицам нашего города, одного из самых красивых, то сразу эти мысли появляются. Когда поговоришь со своими знакомыми, простыми рабочими, которых сокращают в неимоверном количестве, с учителями и врачами, которых выгоняют на улицу чистить снег, с бизнесменами, которых обложили налогами и дальше будут давить, при этом говорить, давайте развивать малый и средний бизнес, - после этого мысли такие приходят в голову сразу", - объяснил Бортко свое намерение.

Он также заявил, что у него есть видение того, как должен развиваться город. "Здесь не в шутки играют - на 5 млн человек город, второй в стране и третий в Европе. Даже этого достаточно, чтобы понимать серьезность этого намерения", - сказал режиссер. Главным с точки зрения управления городом он считает наведение порядка в экономике Санкт-Петербурга.

"Первое, что нужно с самого начала для всего остального - это деньги. А если бюджет Санкт-Петербурга в 5 раз меньше, чем бюджет Москвы, трудно ожидать каких-либо перемен. Поэтому первое, чем нужно заняться, это выравнивание каким-то образом этой ситуации в сторону увеличения бюджета Петербурга. Самое главное - это экономика. Это то, что держит город на плаву, то, как живут люди, сколько они получают. Несмотря на свое происхождение от искусства, считаю, что работа режиссера впрямую и прежде всего связана с экономикой", - рассказал Бортко.

Также режиссер подчеркнул, что собирается конкурировать на предстоящих выборах не с персоналиями, а с политикой, которая проводилась в городе до сих пор. "Я не собираюсь конкурировать с Александром Бегловым. Во-первых, я его не знаю. Может быть, он весьма достойный человек. Не знаком с ним. Я собираюсь конкурировать с политикой, которую проводила власть в городе. Вот это мне не нравится", - сказал Бортко.

Добавим, предложение о выдвижении кандидатуры режиссера Владимира Бортко на выборы будет рассмотрено Президиумом ЦК КПРФ, после чего этот вопрос будет решаться внеочередной конференцией Санкт-Петербургского городского отделения КПРФ.

Ранее руководитель фракции "Партии роста" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева заявила о своем желании участвовать в выборах губернатора города.

Как сообщало Накануне.RU, врио губернатора Санкт-Петербурга, ставленник Кремля Александр Беглов испытывает проблемы с рейтингом в родном для президента Владимира Путина городе. Выдвижение сильных кандидатов на выборах в сентябре может обострить избирательную кампанию.