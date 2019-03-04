В уральском городе горел завод по обработке цветных металлов

В одном из цехов завода по обработке цветных металлов в Каменске-Уральском произошел пожар.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о возгорании на улице Лермонтова поступил сегодня утром: в одном из цехов на площади 10 кв.м горела алюминиевая пудра. Пожарные вместе с сотрудниками цеха боролись с огнем с помощью порошковых огнетушителей, песка и асбестовых полотен.

В течение 20 минут пожар был потушен. Как отметили в ведомстве, пострадавших нет, материальный ущерб предприятию не нанесен. Причину случившегося сейчас выясняют пожарные дознаватели.