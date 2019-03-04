Тимошенко пообещала украинцам низкие тарифы и большие деньги за рождение детей

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко пообещала выплачивать большие деньги гражданам страны при рождении детей, если она станет президентом. Об этом она сказала на встрече с избирателями в Вишневом Киевской области, сообщает пресс-служба "Баткивщины".

Так, за первого ребенка она обещает 50 тыс. грн (более 100 тыс. рублей), за второго - 100 тыс. грн (более 200 тыс.), за третьего и последующих - по 150 тыс. грн (более 300 тыс.). Также она пообещала минимум в два раза снизить тарифы на газ, а ранее - вернуть все советские вклады и даже проиндексировать их.

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко выразила в Facebook недовольство обещаниями Тимошенко.

"А почему пообещала вернуть только вклады СССР? Давайте и СССР вернем, чего уж там… Как хорошо все начиналось - блокчейны всякие, инновации. Заканчивается - как всегда - тарифы и вклады СССР", - написала Геращенко.

В свою очередь, Тимошенко заявила, что ее обвиняют несправедливо.

"Почему они себе ни в чем не отказывают, а у людей можно все забирать, а восстановление справедливости потом называть популизмом?" - возмутилась она.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Тимошенко вышла на вторую строчку в президентском рейтинге, опередив Петра Порошенко.