04 Марта 2019
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В Сургуте выявили огромную незаконную свалку снега у протоки Оби

Прокуратура Югры провела проверку по обращению депутата Югры Виктора Сысуна, в котором он сообщил о незаконном складировании снега в Сургуте, в районе Заячьего острова. Проверка выявила нарушения, сообщили Накануне.RU в аппарате фракции ЛДПР думы Ханты-Мансийского автономного округа.

Обращение в надзорное ведомство Виктор Сысун направил в январе этого года. О незаконной свалке снега депутату на личном приеме сообщила жительница экономической столицы Югры. Народный избранник выехал на место и обнаружил, что там действительно складируются снежные массы.

"Данный земельный участок находится в непосредственной близости от протоки Кривуля, впадающей в реку Обь, и, на мой взгляд, находится в водоохраной зоне. Таким образом, тысячи кубометров снега, загрязненного тяжелыми металлами, отходами жизнедеятельности и промышленного производства складируются в охранной зоне. В весенний период все эти отходы попадут в реку, что является грубейшим нарушением экологического законодательства", - сообщил парламентарий.

Он отметил, что участок, на котором складируется снег, должен иметь твердое покрытие, обваловку по всему периметру, исключающую попадание талых вод на рельеф, водосборные лотки и систему транспортировки талой воды на локальные очистные сооружения. Всего этого на полигоне не было.

складирование снега, снежный полигон(2019)|Фото: ЛДПР Югра

В ходе проверки прокуратура установила, что участок, используемый под складирование снега, представлен администрацией города Сургута ООО "Партнер" по договору аренды от 5 сентября 2016 года в целях строительства полигона для утилизации снега. Но через два года 15 ноября 2018 года по договору субаренды земля передана ООО "Фонд регионального инновационного развития" ("ФРИР"), полигон не построен.

Депутату сообщили, что в ходе осмотра земельного участка установлен факт нецелевого использования, выраженный в размещении отходов производства и потребления, а также складирования снежных масс на арендованном "ФРИР" земельном участке по договору с ООО "ПФК "ИНТЕГРАЦИЯ". Складирование снега проводится без сортировки отходов производства и потребления, а потому участок используется не по целевому назначению.

Гендиректору "ФРИР" прокуратура округа направила представление об устранении нарушений закона.

Кроме того, руководителю Роспотребнадзора Югры направлено требование об отборе проб почвы в весенне-летний период для проверки факта ее загрязнения.

"Миллионы кубометров замерзшей воды, горы снега с двух-трех этажные дома вот уже совсем скоро весной растают, и в почву и в водоем стекут все те химреактивы и реагенты, которыми посыпают дорожные службы наши дворы и дороги. Вопрос незаконного складирования снега в районе Заячьего острова города Сургута теперь контролируется прокуратурой в установленном порядке", - прокомментировал ответ прокуратуры Виктор Сысун.

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В Сургуте выявили огромную незаконную свалку снега у протоки Оби

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Теги: прокуратура, снег, складирование, Виктор Сысун



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