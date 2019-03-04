Высокопоставленный чиновник Роскосмоса назвал жителей хрущовок "скотобазой"

Сотрудник госкорпорации Роскосмос Станислав Жарков назвал жителей хрущевок "скотобазой".

Скриншот диалога с участием начальника отдела нормативно-правового обеспечения опубликовал Telegram-канал "Медиатехнолог".

Дискуссия на тему московской реновации разгорелась под одним из постов в Facebook. Жарков выразил мнение, что люди, которые из хрущевок переедут в новые дома, "засрут" их за пару лет. Высказывание вызвало критику пользователей соцсети.

Но вместо извинений от Жаркова посыпались оскорбления. "Что, подгорело? Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу?" - написал сотрудник Роскосмоса.

Напомним, Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию потребовал от чиновников не допускать неуважения к гражданам.

Ранее президент занимал более лояльную позицию по отношению к госслужащим, объясняя антисоциальные "перлы" таких как свердловская чиновница Ольга "государство не просило вас рожать" Глацких случайностью. Однако после участившихся случаев откровенного хамства чиновников президент потребовал "не допускать высокомерного отношения к гражданам ни в словах, ни в действиях".

Ранее в КПРФ предложили ввести наказание за неуважительные высказывания чиновников по отношению к избирателям. В Госдуму внесен соответствующий законопроект.