В Екатеринбурге из-за плохой уборки снега могут уволить ряд руководителей районов и их заместителей

В Екатеринбурге из-за плохой уборки снега могут уволить ряд сотрудников. Александр Высокинский передал главам районов список всех мест, которые сегодня завалены снегом. У руководителей районов города и их заместителей по благоустройству есть время до 10 марта. Об этом Накануне.RU сообщили в мэрии города.

"Мэр лично объехал большинство районных территорий уральской столицы и сделал неутешительные выводы по поводу своевременности и качества уборки и вывоза снега на местах. Если кратко подытожить картину, которая предстала взору, то можно констатировать: снежные навалы в большом количестве сегодня остаются во всех семи районах Екатеринбурга и работа по их ликвидации организована крайне плохо", - добавили в администрации.

Там также добавили, что площадки перед ТЦ, дворы и выезды из них убирают очень плохо. Снег с этих территорий вывозится весьма нерегулярно или не вывозится совсем.

"В следующее воскресенье – 10 марта, мы вместе с вами сядем в микроавтобус и проедем по всему городу, чтобы проверить результаты работы по уборке и вывозу снега в каждом из семи районов. Если результат этой работы будет отрицательный, то я буду освобождать глав районов и их профильных заместителей от занимаемых должностей прямо в ходе этого контрольного рейда", – подчеркнул Высокинский.