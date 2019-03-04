04 Марта 2019
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Происшествия Челябинская область

На Южном Урале главбух центра соцобслуживания за три года присвоила себе более 1,3 млн рублей

В Нагайбакском районе осудили главбуха Комплексного центра социального обслуживания населения. Ее признали виновной в присвоении денег.

С 2014 по 2017 годы женщина делала поддельные реестры о начислении себе и еще двум работающим родственницам завышенных сумм зарплаты, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

За эти годы злоумышленница похитила более 1,3 млн руб.

Ей дали два года лишения свободы условно со штрафом в 7 тыс. руб. В ходе следствия на имущество обвиняемой: земельный участок и жилой дом общей стоимостью свыше 1,1 млн руб. наложен арест.

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На Южном Урале главбух центра соцобслуживания за три года присвоила себе более 1,3 млн рублей

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Теги: суд, главбух, бухгалтер, приговор, присвоение, деньги



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