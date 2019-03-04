В Орске убит замдиректора крупной энергетической компании

В Орске убит заместитель директора крупной компании. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в региональном СКР, утром 4 марта на лестничной площадке подъезда жилого дома на улице Короленко было обнаружено тело 38-летнего заместителя директора по реализации услуг Орского производственного объединения филиала ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" - "ОренбургЭнерго" с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений. Тело погибшего обнаружили местные жители, которые услышали выстрелы.

Возбуждено дело об убийстве. В ходе осмотра места происшествия обнаружены предметы, имеющие значение для дела, рассматриваются различные версии.

Кроме этого, следователи посмотрели запись камер видеонаблюдения, на которых запечатлен убийца. Всем, располагающим какой-либо информацией о данном человеке, следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Как добавили в ведомстве, анонимность гарантируется.