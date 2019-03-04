04 Марта 2019
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра

В апреле в Сургуте начнётся возведение парка "Россия – моя история"

До 22 марта появится дизайн-проект организации выставочного пространства сургутского парка "Россия – моя история". В апреле начнутся работы по нему, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Заместитель главы региона Юрий Южаков на рабочем совещании у губернатора рассказал, что создание парка идёт по плану. Застройщик вместе с фондом гуманитарных проектов разработал техзадание на проектирование с экспликацией помещений для размещения исторического парка, идёт согласование архитектурных фасадов.

Разработана концепция создания общественного пространства на прилегающей территории. Проектные работы начнутся уже в апреле", – сказал Южаков.

Заместитель главы Сургута Николай Кривцов подчеркнул, что местные власти разработали несколько эскизных проектов объекта. Затем их представили горожанам. 26 февраля состоялось рейтинговое голосование.

Россия - моя история Сургут(2019)|Фото: www.admhmao.ru

Напомним, площадь непосредственно парка составит от 7,6 до 8,6 тыс., сквера вокруг – 6,7 тыс. "квадратов". Разрабатывается схема расположения на кадастровом плане территории и межевого плана земельного участка. Комплекс станет элементом "наследия" 900-летнего юбилея первого упоминания Югры в русских исторических летописях, расширит возможности для популяризации истории, патриотического воспитания югорчан.

"Россия — Моя история" — это выставочный проект, посвященный истории России с древнейших времен и до наших дней. Идея создания принадлежит ответственному секретарю Патриаршего совета по культуре епископу Егорьевскому Тихону (Шевкунову), который открыл такой парк в Екатеринбурге. На Урале аналогичные комплексы есть также в Тюмени и Перми.

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В апреле в Сургуте начнётся возведение парка "Россия – моя история"

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Теги: Россия - моя история, 900-летие Югры



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.02.2019 15:50 Мск В Сургуте появится исторический парк "Россия – моя история"

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