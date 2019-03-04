В апреле в Сургуте начнётся возведение парка "Россия – моя история"

До 22 марта появится дизайн-проект организации выставочного пространства сургутского парка "Россия – моя история". В апреле начнутся работы по нему, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Заместитель главы региона Юрий Южаков на рабочем совещании у губернатора рассказал, что создание парка идёт по плану. Застройщик вместе с фондом гуманитарных проектов разработал техзадание на проектирование с экспликацией помещений для размещения исторического парка, идёт согласование архитектурных фасадов.

Разработана концепция создания общественного пространства на прилегающей территории. Проектные работы начнутся уже в апреле", – сказал Южаков.

Заместитель главы Сургута Николай Кривцов подчеркнул, что местные власти разработали несколько эскизных проектов объекта. Затем их представили горожанам. 26 февраля состоялось рейтинговое голосование.

Напомним, площадь непосредственно парка составит от 7,6 до 8,6 тыс., сквера вокруг – 6,7 тыс. "квадратов". Разрабатывается схема расположения на кадастровом плане территории и межевого плана земельного участка. Комплекс станет элементом "наследия" 900-летнего юбилея первого упоминания Югры в русских исторических летописях, расширит возможности для популяризации истории, патриотического воспитания югорчан.

"Россия — Моя история" — это выставочный проект, посвященный истории России с древнейших времен и до наших дней. Идея создания принадлежит ответственному секретарю Патриаршего совета по культуре епископу Егорьевскому Тихону (Шевкунову), который открыл такой парк в Екатеринбурге. На Урале аналогичные комплексы есть также в Тюмени и Перми.