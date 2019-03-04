В Копейске закрыли комбикормовый завод из-за жалоб жителей

В Копейске на 45 суток остановлена работа производства комбикормов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Зернодробильное предприятие находится в непосредственной близости с частными домами, жильцы которых обратились в Роспотребнадзор. Проверка показала, что уровень шума во всех жилых помещениях дома заявительницы значительно превышает нормы СанПин, не соответствуют нормам и показатели пыли и взвешенных частиц.

В суде представитель ООО "Макиз" пообещал устранить нарушения.

Суд вынес решение об административном приостановлении работы предприятия на срок 45 суток. 28 февраля судебный пристав опечатал узлы и механизмы зернодробильного агрегата.