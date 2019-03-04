Захватим все храмы - и они сами перейдут к нам. Лидер украинских раскольников раскрыл свою стратегию

Лидер раскольнической "единой церкви" Украины Сергей Думенко (Епифаний) заявил, что намерен захватывать храмы канонической УПЦ, чтобы склонить ее на свою сторону. Он признал, что переговоров с Церковью нет, поэтому он будет отбирать у нее храмы и оставлять без приходов, чтобы принудить к переговорам и присоединению.

Думенко назвал митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия "человеком, который на 100% предан интересам Российского государства" и с которым невозможно договориться. И добавил, что начинать "объединение" сверху нереально, поэтому он начинает действовать снизу, оставляя приходы без храмов.

"Если архиереи останутся без приходов, без духовенства, то он [Онуфрий] вынужден будет принимать решения и о переходе", - пригрозил лидер раскольников в интервью "Украинской правде".

Он также пообещал "добиться успеха" в деле уничтожения канонической Церкви на Украине и солгал, что "все происходит мирно и добровольно". На самом деле на конце февраля в раскол добровольно ушли только 36 приходов УПЦ. Несколько десятков храмов были захвачены силой.

При этом Думенко не учитывает того, что Православная Церковь состоит не из храмов, а из людей, объединенных православной верой.

Легализация Фанаром украинских раскольников нарушила не только православные каноны, но и, что гораздо важнее, догмат о единственности Церкви. Порвав с УПЦ и присоединившись к раскольникам, Фанар сам перестал быть православной церковью, поэтому РПЦ и разорвала с ним евхаристическое общение.

Что касается присоединения к новой структуре, то митрополит Онуфрий ранее заявлял, что "Церковь не может быть политической организацией".