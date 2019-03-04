В Сургуте пьяный окровавленный человек спрятался в детском саду

В Сургуте в детском саду и в одном из жилых домов возле него найдены пьяные окровавленные мужчины, сообщила Накануне.RU и.о. заместителя главы пресс-службы окружного управления МВД Софья Юсина.

Человек, спрятавшийся на территории садика, ранее получал "административку" за употребление алкоголя в общественном месте, кражу, мелкое хулиганство, незаконный оборот наркотиков. Во время пребывания в садике он был пьяный, голый и в крови. С воспитанниками он не пересекался. Его отправили в больницу на освидетельствование.

Второй мужчина прятался в одном из подъездов жилого дома, стоящего около садика. Он также не имел при себе никакой одежды и был перепачкан кровью. Мужчина заявил силовикам, что произошёл конфликт, но какой именно, неизвестно.

Причины поведения сургутян выясняют полицейские.