В Роспотребнадзоре рассказали, как не отравиться блинами на Масленицу

В Роспотребнадзоре рассказали, как не отравиться блинами во время Масленицы. На сайте ведомства появились рекомендации по покупке готовых блинов и по приобретению их основных ингредиентов.

В отношении готового продукта в Роспотребнадзоре советуют внимательно изучать внешний вид товара и ознакомиться, как его хранить и до какого момента он годен в пищу: особенно это касается блинчиков с различными начинками. В ведомстве напомнили, что этикетка должна содержать название товара, его состав, дату изготовления, срок годности и условия хранения.

Кроме этого, должны присутствовать сведения об изготовителе, данные о пищевой ценности и информация, есть ли в продукте ГМО, также обязателен единый знак обращения товара в странах ЕАЭС. У самой упаковки не должно быть никаких дефектов, а блинчикам полагается быть примерно одинаковыми по размеру. При этом хранить их нужно при предписанной температуре.

Что касается состава, то Роспотребнадзор рекомендует, чтобы блины состояли из муки, молока и яиц. Однако стоит помнить, что наличие в качестве замены сухого молока, яичного порошка и растительного белка вполне допустимо, пишет Infox.ru.

Как сообщало Накануне.RU, в 2016 году в одной из школ Екатеринбурга после празднования Масленицы массово отравились ученики.