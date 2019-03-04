Росгвардия отсудила у "Полярного кварца" 700 тыс

В Ханты-Мансийске закончился судебный процесс с участием "Полярного кварца и ФГУП "Охрана". Подразделение Росгвардии обратилось с иском о выплате долга за охрану промышленного объекта. Дочернее предприятие "Корпорации развития" задолжало порядка 800 тыс. руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из материалов судебного дела, в августе-сентябре 2018 г. ФГУП предоставил военизированную охрану объектов "Полярного кварца". Но в полном объеме "дочка" КР средства не перечислила. В ходе судебного заседания размер задолженности был снижен до 700 тыс. руб., арбитраж признал требования обоснованными. Суд вынес решение в пользу ФГУП "Охрана".

Как сообщало Накануне.RU, акции "Полярного кварца" должны отойти Правительству Ханты-Мансийского автономного округа.