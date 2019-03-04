Кейт Миддлтон ответила на расспросы о четвертом ребенке

Похоже, Кейт Миддлтон (37) и принц Уильям (36), вопреки слухам, в ближайшее время не будут заводить четвертого ребенка.

Как сообщают британские СМИ, во время визита в Северную Ирландию на прошлой неделе герцогиня Кембриджская разговорилась с одним из местных жителей, и когда он спросил, не хотят ли они с Уиллом завести четвертого ребенка, она пошутила, мол, ей очень грустно, но муж будет сильно "беспокоится", если она в четвертый раз забеременеет спустя менее года после третьих родов.

В апреле принцу Луи – самому младшему из детей Кембриджей – исполнится год. Старшему – принцу Джорджу – сейчас пять лет, принцессе Шарлотте – три года.

Впрочем, в канун объявления о третьей беременности Кейт сам Уильям отвечал на расспросы, что не собирается заводить еще одного ребенка, поскольку они и с двумя еле справляются.