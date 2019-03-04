04 Марта 2019
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Политика В России

Захарова: Россия доведет дело Скрипалей до конца

История с Сергеем и Юлией Скрипаль будет доведена до конца, Россия ведет собственное расследование. Об этом в годовщину инцидента в Солсбери заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как передает "Россия 24", по делу Скрипалей в Лондон было направлено около 60 дипломатических нот.

В интервью "КП" Захарова отметила, что хронология событий в Солсбери до сих пор отсутствует. По ее словам, "это трагикомическая годовщина": "Мы так и не знаем, что случилось со Скрипалями".

Отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло 4 марта 2018 года. Работавший на британские спецслужбы бывший сотрудник ГРУ, имеющий двойное гражданство (России и Великобритании), и его дочь, прилетевшая из Москвы навестить отца, были отравлены нервно-паралитическим веществом и госпитализированы в бессознательном состоянии.

Юлия Скрипаль(2018)|Фото: youtube.com/BBC

Юлия Скрипаль

Ранее The Sunday Times сообщало об опасениях врачей, что Скрипаль, отравленный вместе со своей дочерью Юлией в Солсбери в прошлом году, не сможет поправиться полностью.

После этих сообщений в российском посольстве предположили, что за подобным информационным фоном может стоять попытка довести дело до смерти Скрипаля и уничтожения улик, как это было в случае с отравлением в Эймсбери британки Дон Стерджес.

Мать бывшего полковника ГРУ Елена Скрипаль обратилась в правоохранительные органы с просьбой признать сына и его дочь Юлию пропавшими без вести.

Ранее племянница Скрипаля Виктория заявила, что ее дяди уже давно нет в живых. По ее мнению, Сергей Скрипаль "уже давно кремирован и стоит в урне".

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Захарова: Россия доведет дело Скрипалей до конца

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Теги: мария захарова, дело скрипалей



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