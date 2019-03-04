Назначено второе собрание кредиторов банка "Югра"

Стала известная дата второго собрания кредиторов банка Югра. Оно состоится 20 марта, в московском "Дворце культуры", по адресу ул. Мельникова, д. 7, в 12.00, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов.

В процедуру собрания внесены изменения. Во-первых, расширилась повестка заседания - вместо семи вопросов, участникам заседания предлагается рассмотреть восемь вопросов.

При этом для того, чтобы собрание состоялось, необходимо чтобы его участниками стали 50% граждан, состоящих в реестре кредиторов банка "Югра" и имеющих претензии к АСВ. Напомним, после того, как кворум был сорван в первый раз, ожидалось, что на втором заседании планка будет снижена до 30% от общего числа кредиторов.

Как пояснил лидер "превышенцев" банка "Югра" Николай Николаев, вновь установлен кворум в 50%, поскольку было внесено изменение в повестку заседания.

"Если будут менять повестку заседания, то заседание будет очередным. Они добавили восьмой пункт о реализации лотов, и, соответственно, повестка получается обновленной. И потому снова требование к собранию - 50%, Мы опять можем не провести собрание, потому что 30% мы выходим уверенно, а 50% - большой, большой вопрос. Если опять не проведем собрание, это означает, что АСВ снова откладывают собрание и продолжает "кушать" конкурсную массу за 200 млн руб в месяц", - сообщил вкладчик.

Кроме того, "превышенцев" не радует инициатива АСВ, о разрешении вкладчикам "Югры", зарегистрированным участникам собрания, проголосовать из регионов с использованием урн для голосования, в случае невозможности посещения собрания в Москве. По мнению вкладчиков, главная цель этой инициативы - "размытие голосов доверителей".

"Один из сценариев: человек выписал доверенность на меня. Приходит голосовать. Его спрашивают: будете голосовать? Он говорит: "нет, я выписал доверенность на Николаева". Ему говорят: "так голосуйте за Николаева". Он подумает, что действительно, подвоха, вроде, никакого нет и проголосует. Что в результате получается: он проголосовал, доверенность у меня аннулируется. Я могу получить слишком много голосов. Это вопрос чистой математики. За каждого кандидата надо отдать четко выверенное количество голосов, в зависимости от того, сколько членов комитета кредиторов будет избрано. И это мы узнаем только после того, как узнаем количество. Люди проголосовав, могут проголосовать "в никуда". В этом самая большая опасность. В результате от нас пройдет один человек, а могло - три-четыре пройти. Если от нас пройдет мало людей, то мы опять находимся в меньшинстве, не можем влиять на собрание кредиторов", - высказал мнение Николай.

Он также добавил, что на местах АСВ могут получить возможность манипулировать голосами вкладчиков, поскольку такой системы наблюдения, как, например, на выборах в представительные органы власти, нет.

По мнению лидера превышенцев АСВ, намеренно тянуло с объявлением даты второго собрания кредиторов, для того, чтобы найти лазейку и не пропустить вкладчиков "Югры" в комитет кредиторов. Напомним, ранее сообщалось, что второе собрание кредиторов пройдет в конце января-начале февраля.