04 Марта 2019
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Происшествия Челябинская область

В Челябинске руководство городского транспорта заподозрили в хищении свыше 6 млн рублей

В Челябинске прокуратура потребовала возбудить уголовное дело в отношении руководства ООО "Общественный городской транспорт" по факту хищения свыше 6 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, КСП города была проведена проверка предприятия, в ходе которой были выявлены факты умышленного завышения стоимости ремонтных работ за счет применения повышающих коэффициентов, не предусмотренных условиями заключенного с ООО "Первая Гильдия+" договора на сумму свыше 3,5 млн рублей.

Также должностями лицами оформлялись фиктивные работы по техническому обслуживанию автобусов на сумму свыше 2,7 млн рублей.

Прокуратура усматривает в действиях неустановленных лиц из числа руководства ООО "ОГТ" и ООО "Первая Гильдия+" признаки мошенничества. Сейчас материалы направлены в полицию.

Кроме того, в настоящий момент расследуется уголовное дело по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

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В Челябинске руководство городского транспорта заподозрили в хищении свыше 6 млн рублей

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Теги: общественный транспорт, автобусы, уголовное дело, мошенничество,



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