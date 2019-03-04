В Челябинске руководство городского транспорта заподозрили в хищении свыше 6 млн рублей

В Челябинске прокуратура потребовала возбудить уголовное дело в отношении руководства ООО "Общественный городской транспорт" по факту хищения свыше 6 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, КСП города была проведена проверка предприятия, в ходе которой были выявлены факты умышленного завышения стоимости ремонтных работ за счет применения повышающих коэффициентов, не предусмотренных условиями заключенного с ООО "Первая Гильдия+" договора на сумму свыше 3,5 млн рублей.

Также должностями лицами оформлялись фиктивные работы по техническому обслуживанию автобусов на сумму свыше 2,7 млн рублей.

Прокуратура усматривает в действиях неустановленных лиц из числа руководства ООО "ОГТ" и ООО "Первая Гильдия+" признаки мошенничества. Сейчас материалы направлены в полицию.

Кроме того, в настоящий момент расследуется уголовное дело по обвинению в злоупотреблении полномочиями.