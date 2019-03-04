Бывших топ-менеджеров "Курганмашзавода" признали виновными в даче взятки

Бывший исполнительный директор "Курганмашзавода" Александр Клюжев и его первый зам по производственно-техническим вопросам Игорь Пермяков признаны виновными в даче взятки.

В 2016 году в связи с невыполнением в срок заказа на изготовление нескольких единиц БМП-3, Клюжев и Пермяков передали сотруднику Минобороны России, который оформлял и выдавал документы о положительных характеристиках техники, взятку за фиктивную приемку техники, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Оба получили по 5,5 лет условно, приговор вступил в законную силу.