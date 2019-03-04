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Общество Тюменская область Уральский ФО

Тюменский "мусорный" оператор оформляет своим работникам медицинскую страховку за 3,4 миллиона

Региональный оператор по обращению с ТКО "Тюменское экологическое объединение" (ТЭО) разместило на сайте госзакупок извещение о закупке услуг по добровольному медицинскому страхованию для своих сотрудников, передает корреспондент Накануне.RU.

Стоимость лота составляет 3 млн 480 тыс. руб. Заявки принимаются до 7 марта 2019 г. 18 марта они будут рассмотрены, а 29 - будут подведены итоги закупки.

Добавим, что согласно документам, работники смогут воспользоваться медицинскими услугами в муниципальных и частных клиниках - в перечень входят 156 медицинских организаций в Тюмени. Для работников будет доступен не только первичный осмотр, но и посещение узких специалистов, включая проведение всех анализов, врачебная помощь в стационарах, диагностика аллергических заболеваний и заболеваний, передающихся половым путем, проведение вакцинации, а также стоматологические услуги, лечебный массаж и мануальная терапия.

Отметим, что в Тюмени регулярно проходят митинги против "мусорной" реформы. Жители области недовольны высокими тарифами, которые объясняли "заботой о природе".

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Тюменский "мусорный" оператор оформляет своим работникам медицинскую страховку за 3,4 миллиона

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Теги: Тюменское экологическое объединение, страховка, мусорная реформа



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