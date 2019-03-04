Татьяна Костарева назначена замминистра строительства и ЖКХ

"Назначить Костареву Татьяну Юрьевну статс-секретарем - заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации", - говорится в тексте соответствующего распоряжения.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Татьяну Костареву замминистра строительства и ЖКХ РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина.





