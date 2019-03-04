Избивший Dj Smash экс-депутат заксобрания Прикамья отсудил компенсацию морального вреда у Тимати

Мещанский райсуд Москвы вынес решение по иску экс-депутата заксобрания Прикамья Александра Телепнёва, который отбывает наказание за избиение Dj Smash (Андрей Ширман), к Тимати, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь инстанции Юлия Котомина.

Напомним, причиной подачи иска стали комментарии певца по делу об избиении диджея. Телепнев счел высказывания Тимати оскорбительными, в суде он требовал компенсации морального вреда в размере 500 тыс. руб. За нападение на музыканта Телепневу и его соучастнику, промоутеру Сергею Ванкевичу, дали по два года колонии-поселения. Позже наказание Телепневу ужесточили – за драку со студентом он получил новый срок. По совокупности ему дали два года два месяца поселения. Позже он обжаловал второй приговор, однако вердикт остался в силе.

Музыкант должен заплатить политику 30 тыс. руб. компенсации морального вреда, а также в течение трёх дней после вступления решения в силу удалить спорные публикации. На обжалование вердикта у Тимати есть 30 дней.