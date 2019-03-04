04 Марта 2019
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Происшествия Дальневосточный ФО Приморский край

Во Владивостоке водитель автобуса ранил своего коллегу в ходе конфликта на остановке

Во Владивостоке задержан водитель автобуса, напавший на коллегу. Причиной стал конфликт из-за парковки.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, все случилось в районе остановки общественного транспорта "Площадь Баляева". Как выяснили полицейские, утром на остановке в ходе конфликта из-за очередности заезда на парковочное место 32-летний водитель автобуса нанес ранение своему коллеге. Пострадавший - 36-летний мужчина - был госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Агрессору грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Во Владивостоке водитель автобуса ранил своего коллегу в ходе конфликта на остановке

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Теги: Владивосток, водители, автобус, МВД



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