Мэрия Екатеринбурга организовала интернет-опрос горожан по проекту музея-памятника труженикам тыла

Екатеринбуржская мэрия предпринимает первые шаги на пути организации открытого и постоянного диалога с горожанами, передает корреспондент Накануне.RU. Напомним, готовность решать вопросы развития города в той или иной сфере только с учетом всестороннего обсуждения их с жителями Екатеринбурга объявил глава города Александр Высокинский на встрече с главными редакторами СМИ региона.

Накануне на официальном портале Екатеринбурга стартовал опрос жителей о целесообразности строительстве музея-памятника труженикам тыла. Инициаторами проекта стали ветеранские и общественные организации. В том числе клуб «Эстафета Вечного огня», Ассоциация узников концлагерей и гетто, союз «Тыл – фронту», Орджоникидзевский районный совет ветеранов и другие.

«По проекту, в нем будет музейная экспозиция, посвященная работе тыловиков на Урале в годы Великой Отечественной войны, а также скульптурные композиции и стела. На Официальном портале Екатеринбурга жители города смогут ознакомиться с эскизами и выразить свое мнение по данному проекту», – рассказал начальник отдела дизайна городской среды департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Екатеринбурга – главный художник Екатеринбурга Дмитрий Фогель.

Уже есть первые предложения по архитектурному воплощению проекта. Ветераны предлагают реализовать проект к 75-летию Победы, которое будет отмечаться в 2020 году.