В ЕАО тела умерших в морг вынуждены возить родственники

Прокуратура Еврейской автономной области начала проверку информации о том, что местным жителям приходится на личных машинах возить тела умерших родственников в морг и самостоятельно убирать их в холодильники.

Поводом для разбирательства стал телевизионный сюжет, в котором сообщалось, что в Ленинском районе ЕАО медицинские работники и полицейские отказывают гражданам в транспортировке тел умерших, а в морге - "полное самообслуживание".

Людей там якобы встречает написанная от руки инструкция: "Привезете труп, включите холодильник. За холодильником слева нажмите верхнюю кнопку до упора и подождите, пока загудит".

Напомним, ранее жительница Самары привезла гроб с телом умершего мужа к зданию правительства региона. Сообщалось, что ей предложили захоронить покойного за 30 тыс. руб., но таких денег у нее не было. В итоге удалось договориться всего за 8 тыс. руб., однако процессу помешала "ритуальная мафия".

В СМИ появились предположения, что вся эта ситуация может быть постановочной и связанной с переделом рынка ритуальных услуг.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров дал поручение чиновникам разобраться в ситуации. Однако вдова отказалась от помощи губернатора .

Позднее депутат Госдумы Александр Хинштейн обратил внимание на странности в истории. По данным парламентария, умерший мужчина не является родственником женщине, а сама она и вовсе не из Самары.