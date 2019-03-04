На Южном Урале воспитанницу детского сада забыли в пустом автобусе

На Южном Урале воспитанницу Бобровского детского сада забыли в пустом автобусе.

1 февраля этого года сопровождающая не сверила наличие детей со списком при выходе из автобуса в поселке Березники - в итоге дети вышли, а одна девочка 2013 года рождения осталась в салоне, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Девочка на автобусе вернулась в село Бобровка, сопровождающая вышла до его прибытия на место стоянки. Водитель приехал, выключил зажигание, вышел и закрыл автобус.

Ребенок около 20 минут находилась в салоне - до тех пор, пока ее не хватились.

Начальнику управления по делам образования администрации Троицкого района внесено представление об устранении нарушений закона.