04 Марта 2019
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра

Наталья Комарова завела аккаунт в instagram

Губернатор ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова завела аккаунт в instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

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Страничка появилась два дня назад, в день открытия фестиваля "Дух огня". К текущему моменту губернатор сделала четыре публикации: с фестиваля, конкурса оленеводов в Сургуте.

"Я решила воспользоваться еще одной возможностью общаться с вами", - сказала Комарова.

У губернатора более пяти тысяч подписчиков, сама она подписалась на несколько официальных аккаунтов федеральных ведомств.

Напомним, что у губернаторов-соседей Дмитрия Артюхова и Александра Моора есть свои аккаунты в instagram, оба довольно активно публикуют фотографии. Наталья Комарова не представлена в соцсетях, личный микроблог губернатор вела в twitter, но последние публикации в нем датированы 2014 г.

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Наталья Комарова завела аккаунт в instagram

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Теги: instagram, Наталья Комарова,



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