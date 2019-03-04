В Перми продуктовый магазин отказался убирать с прилавка просроченный на неделю торт

04 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Врачи роддома выдвинули требования Собянину

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Пермский край

В Перми продуктовый магазин отказался убирать с прилавка просроченный на неделю торт

"Пятёрочка" вновь оказалась в центре скандала. На этот раз – в Перми. В одном из магазинов покупатели нашли просроченный на неделю торт. Директор магазина и её подчинённые не только не стали убирать с прилавка "просрочку", но и нахамили указавшему на это клиенту, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Рейд в филиале "Пятёрочки" по адресу Мира, 69 провели 1 марта представители проекта "Единой России" "Народный контроль". Видеозапись появилась в соцсетях. На кадрах видно, как контролёры предъявляют сотрудникам магазина тор, срок годности которого истёк ещё 22 февраля. В ответ они слышат мат, угрозы и нежелание вести с ними диалог.

Отметим, как говорят контролёры, визит этот стал реакцией на жалобу от местной жительницы, которая за несколько дней до этого была в этом же филиале. Тогда директор якобы обвинила покупательницу в краже мяса, которая не подтвердилась.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Перми продуктовый магазин отказался убирать с прилавка просроченный на неделю торт

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Пятёрочка, просрочка, торт, народный контроль



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 767

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети