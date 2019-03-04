В Перми продуктовый магазин отказался убирать с прилавка просроченный на неделю торт

"Пятёрочка" вновь оказалась в центре скандала. На этот раз – в Перми. В одном из магазинов покупатели нашли просроченный на неделю торт. Директор магазина и её подчинённые не только не стали убирать с прилавка "просрочку", но и нахамили указавшему на это клиенту, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Рейд в филиале "Пятёрочки" по адресу Мира, 69 провели 1 марта представители проекта "Единой России" "Народный контроль". Видеозапись появилась в соцсетях. На кадрах видно, как контролёры предъявляют сотрудникам магазина тор, срок годности которого истёк ещё 22 февраля. В ответ они слышат мат, угрозы и нежелание вести с ними диалог.

Отметим, как говорят контролёры, визит этот стал реакцией на жалобу от местной жительницы, которая за несколько дней до этого была в этом же филиале. Тогда директор якобы обвинила покупательницу в краже мяса, которая не подтвердилась.