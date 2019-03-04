Индия и Пакистан вновь обменялись ударами в Кашмире

Военные Индии и Пакистана снова обстреляли позиции друг друга в Кашмире.

Представитель индийского министерства обороны подполковник Девендер Ананд заявил, что пакистанская армия обстреляла сектор Акнур поздно ночью. Индийские военные открыли ответный огонь, передает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши сообщил, что его страна готова сесть за стол переговоров, чтобы снизить напряженность.

Напомним, причиной обострения отношений между странами стал теракт 14 февраля в Кашмире, который унес жизни более 40 индийских военных.

После теракта ВВС Индии нанесли удары по лагерям террористов на пакистанской территории. ВВС Пакистана атаковали нарушителей воздушного пространства и заявили о двух сбитых индийских самолетах.

Из Пакистана был также обстрелян ряд населенных пунктов на севере Индии.