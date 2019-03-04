04 Марта 2019
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Политика Северо-Западный ФО

В КПРФ предложили выдвинуть режиссера Владимира Бортко на выборы губернатора Санкт-Петербурга

Отделение КПРФ в Санкт-Петербурге предложило выдвинуть режиссера Владимира Бортко в качестве кандидата на выборы губернатора северной столицы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии.

Такую рекомендацию дали участники совместного пленума Комитета и Контрольно-ревизионной комиссии петербургского реготделения КПРФ 2 марта.

"По результатам обсуждения было единогласно решено предложить кандидатуру члена ЦК КПРФ, известного кинорежиссера, депутата Государственной Думы В.В. Бортко для выдвижения на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга – губернатора Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

Данное предложение будет рассмотрено Президиумом ЦК КПРФ, после чего вопрос о выдвижении кандидатуры будет решаться внеочередной конференцией Санкт-Петербургского городского отделения КПРФ.

Как сообщало Накануне.RU, ранее руководитель фракции "Партии роста" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева заявила о своем желании участвовать в выборах губернатора города.

Как ранее сообщало Накануне.RU, врио губернатора Санкт-Петербурга, ставленник Кремля Александр Беглов испытывает проблемы с рейтингом в родном для президента Владимира Путина городе. Выдвижение сильных кандидатов на выборах в сентябре может обострить избирательную кампанию.

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В КПРФ предложили выдвинуть режиссера Владимира Бортко на выборы губернатора Санкт-Петербурга

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Теги: КПРФ, Владимир Бортко, Санкт-Петербург, выборы



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