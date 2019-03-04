"Скорые" спасают друг друга. На Урале из-за плохой очистки дворов машины медиков застревают в сугробах

В различных городах Урала машины "скорых" застревают в нечищеных дворах, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В Ноябрьске (ЯНАО) в воскресенье местная жительница выложила в соцсети видео, на котором одна машина "скорой" "спасает" другую.

Аналогичная ситуация произошла в субботу в прикамской Чернушке. Для того, чтобы вытащить коллег из снежного плена, на место также приехала вторая машина "скорой". Фотографии выложили очевидцы.

Подобный пост опубликовали и на Южном Урале, в нём говорится о том, что в одном из дворов Магнитогорска застряла машина реанимации.

"Эвакуация" "скорой" в Ноябрьске

"Спасение" в Чернушке