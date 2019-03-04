Подростками, избившими женщину и ребенка в Екатеринбурге, займется Следственный комитет

Следственный комитет проверит достоверность информации об избиении группой подростков ребенка и его матери в Екатеринбурге.

Напомним, ранее житель города сообщил в соцсети, что в субботу у одного из домов по переулку Красный группа подростков причинила телесные повреждения женщине и несовершеннолетнему ребенку.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, сейчас организована проверка достоверности изложенных сведений. В ведомстве добавили, что в случае подтверждения факта избиения, Следственный комитет примет исчерпывающие меры для дачи ситуации объективной правовой оценки.

Напомним, свою проверку также проводит полиция.