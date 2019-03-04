04 Марта 2019
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Жители Сибая требуют от Медведева провести комплексное обследование своего здоровья

Жители башкирского Сибая требуют провести комплексное обследование своего здоровья на предмет отравления в связи с экологической проблемой в городе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Партии ветеранов России.

На основании обращений на "горячую линию" партия направила официальное письмо в адрес главы правительства Дмитрия Медведева с просьбой дать поручение Минздраву РФ провести комплексное обследование всех жителей города Сибай на предмет выявления отравления их диоксидом серы. К процессу просят также привлечь ведущих специалистов из Москвы и иных городов нашей страны. "В случае выявления случаев отравления жителей рассмотреть возможность введения режима Чрезвычайной ситуации в городе Сибай Республики Башкортостан до полной ликвидации существующей экологической катастрофы на территории Сибайского карьера Учалинского горно-обогатительного комбината", - говорится в сообщении.

Как отмечается, до сих пор многое в сложившейся в Сибае ситуации остается неясным. "Над городом периодически нависает ядовитый смог, сами же горожане жалуются на резкий неприятный запах, боли в горле, кашель, тошноту, обострение хронических и аллергических заболеваний. Жителям выдаются медицинские маски и активированный уголь", - отмечают в партии.

Сибай, карьер, Сибайский карьер(2019)|Фото: glavarb.ru

Как сообщало Накануне.RU, ранее активисты уже выразили сомнения в том, что работы по рекультивации Сибайского карьера, сроки которых уже несколько раз переносились, будут завершены 26 марта, как это заявлено.

Напомним, 27 февраля в Сибае прошла встреча врио главы Башкортостана Радия Хабирова и гендиректора холдинга "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК) Андрея Козицына с жителями города. При этом, по мнению гендиректора предприятия, не доказаны ни вина предприятия в возгорании Сибайского карьера, ни взаимосвязь между выбросами с карьера и ухудшением самочувствия горожан.

В ноябре 2018 года в Сибайском карьере УГОК (входит в УГМК) возникли очаги тления руды, в результате этого процесса выделяется сернистый газ. Местные жители начали жаловаться на загазованность, а передвижные лаборатории в Сибае зарегистрировали резкий рост превышений ПДК содержания диоксида серы - в некоторых районах в 37 раз.

Позже стало известно, что УГМК-холдинг решил частично подтопить дно карьера и подземные горные выработки, чтобы остановить процессы окисления горных пород. Однако жители решили обратиться к президенту и записали видео, в котором просят Владимира Путинаразобраться с тлеющим карьером и называют случившееся экологической катастрофой.

Также жители Сибая планируют организовать митинг. В администрацию города уже подано уведомление.

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Жители Сибая требуют от Медведева провести комплексное обследование своего здоровья

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Теги: Сибай, экология, угмка, партия ветеранов россии



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